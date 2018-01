POZZUOLI – Si è svolta presso l’Hotel “Gli Dei” l’Assemblea dei soci del Rotary di Pozzuoli, riunita in occasione della visita del Governatore del Distretto 2100, Luciano Lucanìa. A fare gli onori di casa la Presidente del Club, Patrizia Leone (nella foto con Lucanìa), che ha introdotto le tante autorità rotariane intervenute. Hanno infatti affiancato il Governatore gli Assistenti, Giacinto Calise e Laura Giordano, il Presidente del Rotary E-Club of Italy South, Stefano Ducceschi, il Presidente del Rotaract Pozzuoli, Francesco Costa ed il Delegato Distrettuale Paolo Romanello. Apertura dei lavori con il rituale rintocco della campana e l’ascolto degli inni, tutti in piedi rivolti alle bandiere. Applausi scroscianti in sala quando è stato letto il messaggio di apprezzamento pervenuto dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per l’iniziativa “VaccinarSi Oggi”, un progetto proposto dal Rotary di Pozzuoli che, dopo l’adesione di altri 49 Club, il Distretto ha fatto suo inserendolo nella prima graduatoria di merito dei Distirct Grant.

SODDISFAZIONE – «Una campagna sulla cultura dei vaccini per la salute pubblica – ha dichiarato Patrizia Leone – certamente un fiore all’occhiello, al pari di “Un rotariano, un albero” che ha contribuito al rimboschimento del filare borbonico nella riserva naturale degli Astroni, andato distrutto negli incendi della scorsa estate, oltre a “Slancio vitale – Sport per crescere” ed al protocollo d’intesa con il Centro Diocesano “Regina Pacis” di Quarto, vere e concrete opportunità di crescita sociale per giovani in difficoltà» ha concluso la Presidente. Piena soddisfazione per il dinamismo progettuale del Club è stata espressa dal Governatore Lucanìa che ha confermato a Pozzuoli, per il 14 aprile, il 3° Forum Distrettuale che convoglierà nella cittadina flegrea diverse centinaia di rotariani della Campania, della Calabria e di parte della Basilicata, sul tema della pubblica amministrazione.