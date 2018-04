POZZUOLI – Arriva a Pozzuoli la seconda edizione della “Napoli Map Fair”, la mostra mercato specializzata, dedicata alla cartografia, ai libri di viaggio ed alla vedutistica nella stampa antica. La manifestazione, di grande interesse culturale, è organizzata dallo Studio Bibliografico Morghen, che ha le sedi tra Roma e Salerno. Quest’anno, ci sarà un’intera sezione dedicata alla magnificenza del Regno delle Due Sicilie. La manifestazione, a cura di Gabriele Barbone, porterà a Pozzuoli espositori da tutta Italia. L’appuntamento è per venerdì 6 aprile alle ore 17 fino alle 21, sabato 7 aprile dalle ore 10 con orario continuato fino alle 20, in via Carlo Rosini 21, negli antichi spazi di Villa Avellino, una dimora che risale al 1540. È possibile visitare in questi due giorni la manifestazione, l’ingresso è infatti libero.