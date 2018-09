VOMERO – Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vomero hanno arrestato Rosario Esposito, 42enne napoletano, con precedenti specifici, per il reato di furto in abitazione. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Sala Operativa per la segnalazione di un furto in abitazione in via Tasso. Giunti sul posto, gli agenti sono entrati davanti al portone d’ingresso del palazzo e hanno notato due uomini vestiti di scuro, entrambi con cappello, intenti a scendere da un muro di pertinenza del condominio. I due alla vista della Polizia si sono dati alla fuga scavalcando un cancello in ferro alto circa 2 metri. Gli agenti li hanno inseguito e hanno recuperato due paia di guanti multiuso gettati sulle scale dai due ladri. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei due giovani mentre l’altro è riuscito a scavalcare il muro e facendo perdere le proprie tracce. A seguito del controllo, gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche dei jeans un cacciavite tipo stella e una torcia. I poliziotti hanno accertato che i malfattori si erano introdotti dalla cucina, forzando una finestra in vetro e alluminio. La torcia e il cacciavite sono stati sequestrati mentre Esposito, è stato arrestato.