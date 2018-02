POZZUOLI – Apre a Pozzuoli il primo supermercato dedicato agli animali. Si chiama “Il supermercato di Kira” e sorge al civico 32 di via Campi Flegrei, nei pressi del “Complesso Olivetti”. Oltre 300 metri quadrati che ospitano prodotti di ogni genere per gli “amici a 4 zampe” e non solo. Infatti al supermercato di Kira è possibile trovare alimenti, prodotti veterinari, vestiti, gadget, profumi, saponi, shampoo, cucce, acquari e giochi per ogni tipo di animale: dai cani ai gatti, dagli uccelli ai pesci. Inoltre al Kira è possibile anche usufruire dei servizi di toilettatura, lavaggio e cura degli animali. Mentre è in arrivo il servizio di consulenza veterinaria e di consegna a domicilio dei prodotti che potranno essere acquistati attraverso il relativo sito e-commerce o chiamando direttamente in sede al numero 081/5262999. LA MISSION – L’idea è nata dall’amore per gli animali che da sempre nutre l’avvocato puteolano Nicola Bellanca, che si avvale della strettissima collaborazione di Nando Mauro, esperto del settore che vanta una lunga esperienza nel campo dell’addestramento e della cura degli animali e che da qualche anno dirige il centro “Animal Park”. Oltre ad essere un’attività commerciale quindi il supermercato di Kira è soprattutto un luogo dove gli amanti degli animali possono trovare professionalità e amore per i propri cuccioli. Per ogni novità e tutte le promozioni è possibile consultare la pagina Facebook “Il supermercato di Kira”. (articolo sponsorizzato)