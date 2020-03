NAPOLI – I carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano i controlli volti a far rispettare quanto imposto dal governo per evitare il contagio ma sono in prima linea anche nell’assistenza al cittadino in difficoltà. A Napoli un 87enne che abita nel quartiere Pallonetto da solo e con difficoltà di deambulazione ha chiesto aiuto ai carabinieri chiamando il 112. Ha riferito che aveva grosse difficoltà per fare la spesa: il supermercato accettava prenotazioni esclusivamente on-line e lui non era capace di navigare su internet. Il comandante della stazione carabinieri di Chiaia ha contattato l’anziano e effettuato l’ordine via web di quanto richiesto dall’uomo in difficoltà. La spesa è stata consegnata da un carabiniere della stazione di Chiaia all’anziana persona