QUARTO/MONTE DI PROCIDA – Anche a Quarto, Bacoli e Monte di Procida lunedì 22 ottobre le scuole resteranno chiuse per l’allerta meteo. Le ordinanze sono state firmate dal sindaco di Quarto Antonio Sabino, dal collega di Monte di Procida Peppe Pugliese e dal commissario straordinario del comune di Bacoli Francesco Tarricone.

QUARTO – “La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle ore 22.00 del 21 ottobre alle ore 22.00 del 22 ottobre 2018, di livello di criticità arancione con rovesci anche di notevole intensità. In considerazione di ciò, in via precauzionale, ho disposto la chiusura, per la sola giornata del 22 ottobre p.v., di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.” è il messaggio postato su Facebook da Antonio Sabino.

MONTE DI PROCIDA – “Domani, lunedì 22 ottobre 2018, resteranno chiuse in via precauzionale anche le scuole di Monte di Procida. Siamo già in riunione per garantire l’attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato allerta meteo dalle ore 22.00 del 21 ottobre alle ore 22.00 del 22 ottobre 2018, di livello di criticità arancione. Il livello di allerta é stato definito “arancione” e per l’intensità che potrebbero avere le precipitazioni. Raccomando a tutti la massima prudenza.” è il post di Peppe Pugliese.