POZZUOLI – Ha attraversato mezzo secolo all’insegna della bellezza e del successo, contribuendo a dare lustro al nome di Pozzuoli in Italia e a tratti nel mondo. Grande amico delle star del Cinema (memorabile il suo rapporto con la star Ornella Muti), ex attore degli anni 80 di cinema (come non citare “Vacanze d’estate”) e di fotoromanzi, farmacista di grande successo non solo in Campania (è titolare della Farmacia San Ferdinando a San Ferdinando di Puglia). Parliamo del dottor Rosario Porzio che il 18 Agosto sarà premiato per un altro aspetto della sua brillante vita. Porzio riceverà il premio alla carriera come “talent scout” del mondo dello spettacolo per il lancio di giovani bellissime star come Raffaella Di Caprio e Massimiliano Morra. «Dedico questo premio alla mia Pozzuoli» -ha dichiarato in un’intervista al magazine Ditutto che gli ha dedicato un evento speciale nel Salento durante il quale gli sarà consegnato il “Ditutto award” alla carriera.