QUARTO – E’ stato istituito presso il Comune di Quarto lo sportello per il progetto REI (reddito di inclusione). Lo sportello, formato da personale qualificato, aiuterà i fruitori ad avere le informazioni necessarie e fornire loro le giuste indicazioni, stabilendo insieme un percorso idoneo. Dal 16 gennaio in orari di ricevimento al pubblico: martedì dalle 15.00 alle 17.00; mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, assistenti sociali e personale qualificato del comune si metteranno a disposizione degli utenti. Ricordiamo che il progetto REI non è solo un sussidio economico che arriva dal Governo Centrale, ma è un programma di inserimento sociale che punta a ridare dignità alle famiglie deboli, attraverso un percorso di inclusione sociale, predisposto dai servizi sociali del Comune, andando a valorizzare le competenze del beneficiario.