BACOLI – Carta d’identità elettronica al Comune di Bacoli, come ha disposto la delibera di giunta n.80 del 14/12/2017. Il servizio sarà disponibile a partire dall’8 Gennaio all’Ufficio Servizi Demografici. La nuova carta elettronica ha la stessa dimensione delle comuni carte da credito ed è provvista di sistemi di sicurezza che limitano i tentativi di contraffazione. Inoltre includerà indicazioni riguardo il consenso o il rifiuto alla donazione degli organi in caso di morte. Il costo della card è pari a 22 euro in totale, dopo aver pagato la somma sarà possibile richiedere il rilascio del documento al funzionario dell’Anagrafe. Oltre alla ricevuta dell’avvenuto pagamento, sarà necessario portare una foto tessera, la carta d’identità precedente scaduta o l’eventuale denuncia in caso di smarrimento o furto. È possibile richiedere il documento sei mesi prima della data di scadenza. Le prenotazioni inizieranno il 2 Gennaio, gli interessati potranno chiamare il numero telefonico 0818553319 dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì escluse festività infrasettimanali. Anche nei Comuni di Pozzuoli e Quarto è già possibile richiedere la carta d’identità elettronica.