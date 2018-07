NAPOLI – Doveva impedire l’incursione di eventuali ladri ma è stato sorpreso dalla Polizia Stradale mentre rubava carburante dalle attrezzature che vigilava. Intervento fortuito ma provvidenziale, quello degli agenti della sezione di Polizia Giudiziaria della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta che, nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di perlustrazione in A/56 -Tangenziale di Napoli, hanno colto in flagranza un ladro. Lo stupore degli agenti è stato quello di scoprire che il ladro, altri non era che un addetto alla vigilanza preposto proprio ad impedire, da parte di malintenzionati, furti all’interno del cantiere che controllava.

IL FURTO – Per evitare brutte sorprese, circa l’ammanco di attrezzature, macchinari e materiali utili per la ristrutturazione dell’Area di servizio di Agnano, infatti, la ditta incaricata ai lavori aveva affidato ad un istituto di sorveglianza non armata, il compito di controllare l’intero cantiere. Il vigilante, però, aveva pensato bene di rubare del carburante di cui era rifornito il gruppo elettrogeno lasciatogli in custodia. I poliziotti, nel corso dei servizi di pattugliamento, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento, attraverso un tubo in gomma, a trasferire il carburante dal motore del gruppo elettrogeno ad una bottiglia in pet da 2 litri. Il 56enne, così come già aveva fatto in precedenza, travasava il carburante all’interno di una busta-sacchetto di emergenza per il carburante, al fine di rifornire la propria autovettura. Gli agenti hanno denunciato l’uomo, in stato di libertà, perchè responsabile del reato di furto.