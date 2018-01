AGNANO – Sabato 6 Gennaio, alle ore 11.45, ad Agnano “Viene Viene La Befana”. L’evento è organizzato dall’Associazione “D.D.N.” (Diritti Dei Napoletani) con il Patrocinio del Comune di Napoli, calendarizzato dalla X Municipalità. L’evento si terrà presso la Parrocchia B.V.M. S. Raffaele Arcangelo e S. Giorgio Martire in Agnano alla Via Raffaele Ruggiero, dopo la messa delle ore 11.00 con la collaborazione di Toys Center di Via Terracina e della pasticceria “Le Dolcezze di Ale e Manu” in via Raffaele Ruggiero ad Agnano.