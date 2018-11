TORRECUSO – Alla “Tenuta La Fortezza” il Natale arriva con largo anticipo e dura, dunque, molto di più. Lo fa perché dà la possibilità a tutti di non mancare ad uno degli eventi più gettonati del panorama natalizio sannita. Numeri da capogiro, sold out inanellati in occasione delle giornate clou, provenienze variegate e lontane, è l’effetto ridondante di un evento che, da anni, varca i confini regionali ed attrae da ogni latitudine. Quattro fine settimana, una location: la splendida “Tenuta La Fortezza”, posto ideale per matrimoni e giorni importanti che a novembre si “addobba” e fa pendant con il Natale: dal 15 novembre al 6 dicembre, durante tutti i fine settimana, la splendida struttura situata nel comune di Torrecuso, in Località Tora II, sarà animata da stand enogastronomici con possibilità di degustare prodotti dolci e salati appena sfornati, Vin Brulè e caldarroste.

L'EVENTO – Saranno inoltre presenti artigiani che metteranno in vendita giocattoli in legno ed originali idee regalo di produzione propria. L'occasione di tornare bambini per tanti di noi, di immergersi in un evento che evoca nostalgia e dolcezza al tempo stesso. Dici Natale e pensi ai più piccoli: saranno proprio questi ultimi i veri protagonisti nel "Villaggio di Babbo Natale", uno spazio dedicato ai più piccini ricco di giochi e attrattive tutte da scoprire.