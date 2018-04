POZZUOLI – Andrà in scena a Pozzuoli la “Seconda Settimana dell’orientamento al lavoro”. La presentazione è in programma per lunedì 9 aprile 2018 alle ore 18 presso “Maison Toledo” in Via Pendio San Giuseppe, a Pozzuoli. In tale occasione sarà indetto il contest fotografico “I Campi Flegrei ieri, oggi e domani: come erano, come sono, come li vorremmo”, illustrato il programma di tutte le iniziative e di tutte le attività previste per celebrare i 20 anni di Gesfor. Nel corso della serata, inoltre, sarà offerto un buffet ed allestita una degustazione di vini in collaborazione con l’IPSEOA G.Rossini, mentre l’intrattenimento musicale sarà a cura di Jazz and Conversation. Durante la serata interverranno: Nunzio Nicola Costagliola – Gesfor srl; Chiara Mancini – assessore regionale alla Formazione e Pari Opportunità; Michele Raccuglia – Responsabile macro area sud ionica Anpal Servizi; Vincenzo Figliolia – sindaco di Pozzuoli; i dirigenti scolastici e i docenti referenti dell’orientamento degli istituti che aderiscono all’iniziativa.