POZZUOLI – “Alberi per il futuro” è un’iniziativa senza bandiere politiche di parte, che mira a potenziare la forestazione urbana, una misura di mitigazione utile per combattere l’inquinamento ed i cambiamenti climatici. Lo scorso novembre, grazie a questo progetto, in 67 città italiane migliaia di cittadini hanno iniziato a mettere a dimora oltre 23.000 nuovi alberi e arbusti. Sono alberi per il futuro. Piccoli alberi che iniziano a crescere. «Abbiamo portato la proposta in Commissione Ambiente in modo che si possano mettere in campo le azioni necessarie affinché anche Pozzuoli sia tra le Città aderenti all’edizione 2018. L’iniziativa è a costo zero per l’Amministrazione Comunale. Ogni albero produce ossigeno per quasi tre esseri umani e contribuisce a mitigare gli effetti dell’aumento delle temperature prodotto dai cambiamenti climatici e a combattere l’inquinamento. La Commissione ha accolto favorevolmente la proposta, ora dobbiamo solo lavorare affinché si realizzi » – hanno dichiarato i Consiglieri Comunali del M5S Antonio Caso e Domenico Critelli.