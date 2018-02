POZZUOLI – La Campania ancora al centro dei grandi eventi nazionali. Dal 22 al 24 febbraio a Pozzuoli, avrà luogo la prima edizione della fiera dedicata a tutti gli operatori del settore della stampa e delle arti grafiche. L’evento si svolgerà presso l’Hotel gli Dei di Pozzuoli e sarà aperto esclusivamente agli addetti ai lavori. La fiera è organizzata da un gruppo di società leader nel settore dei macchinari che si occupa di stampa e taglio: Calafiore, Smollder, Melprom, Albaled , Gravotech, Ricamocucitostampadiretta, Grafmedia.

L’obiettivo della kermesse è quello di far conoscere i nuovi macchinari a disposizione sul mercato e far provare, dal vivo, i prodotti volti a migliorare la qualità del lavoro di tutti gli operatori. Il territorio campano è da sempre fucina di eccellenze e questa fiera ha lo scopo di mostrare tutte le innovazioni e le peculiarità delle industrie regionali, leader nel settore della stampa e delle arti grafiche. LE NOVITA’ – Smollder presenterà la Stampante digitale Production Canon imagepress c650 Completa, il Plotter da taglio iMark, la Plastificatrice Tosingraf, la coordinatrice e perforatrice Tosingraf e la Epson 7500 per le etichette a rotoli. Calafiore, invece, esporrà Mimaki CJV150 plotter stampa e taglio con inchiostri originali da 80,00 euro/litro e Mimaki 3042 FX UV plotter per stampa su oggetti. Ricamocucitostampadiretta presenterà tutte le novità del mondo Brother come la nuova stampante diretta su tessuti GTX, l’ultima ricamatrice 1050X, la macchina per la distruzione del primer con la Shulze IV e il forno a cassetti di Chiossi e Cavazzuti. Melprom darà spazio poi a tutte le ultime innovazioni nel campo dei gadget e degli accessori personalizzabili, con particolare rilievo al settore dell’hi-tech. Presenti anche: Gravotech, azienda leader nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni innovative per la marcatura, l’incisione e il taglio. Grafmedia che illustrerà materiali, macchinari e tecniche per la personalizzazione a caldo di: abbigliamento sportivo, moda, abiti da lavoro, abbigliamento promozionale, etc.. Sarà presente anche Albaled, azienda da anni specializzata nella vendita e nella produzione di componenti per insegne, decorazioni, illuminazione, allestimenti e pubblicità. Un vero punto di riferimento nella vendita di led per insegne, led singoli, led rgb, strip led e moduli led a più chip.