POZZUOLI – Trascorsi 90 giorni dall’apertura delle iscrizioni alla prima edizione del Phlegraean Film Festival, i ragazzi della Drazil Production hanno deciso di organizzare una

conferenza stampa aperta alle autorità, agli organi di informazione e alla cittadinanza tutta per parlare dei tempi principali legati al festival. Innanzitutto si parlerà dell’organizzazione del festival, a chi è rivolto, del regolamento e dei premi. Gli organizzatori parleranno poi del supporto ricevuto dai Comuni patrocinanti (Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida) e dai primi sponsor che hanno dato il loro appoggio alla manifestazione.

L’EVENTO -Si avrà un momento per parlare anche di numeri e statistiche, elencando il numero di partecipanti e i Paesi di provenienza, nonché per citare alcuni attestati di stima che l’associazione ha avuto da parte di organizzazioni ed enti del settore. Il Phlegraean Film Festival rappresenta un enorme passo in avanti per l’Associazione Culturale “Drazil Production”, poiché si tratta del primo evento di respiro internazionale organizzato dal gruppo dopo una serie di proiezioni (tutte organizzate presso il Comune di Monte di Procida) di propri lavori. Questo festival è invece il modo non solo per far conoscere al pubblico una parte dei cortometraggi che sarà proiettata alla serata del 12 Ottobre 2018 presso la Sala Ostrichina del Fusaro in Bacoli, ma anche per aprire il bellissimo territorio del Campi Flegrei ai filmmakers proveniente da tutto il mondo. Queste sono le tematiche al centro dell’organizzazione del Phlegrean Film Festival e questi saranno gli argomenti trattati alla prima conferenza stampa del 2 Agosto 2018, che si terrà presso il meraviglioso Palazzo Toledo di Pozzuoli (Via Pietro Ragnisco 29) alle ore 17.00.