POZZUOLI – Una sfilata per eleggere il cane più bello e sostenere associazioni e canili che quotidianamente danno assistenza agli animali senza padroni. Con questo spirito che domenica 22 aprile andrà in scena sul Lago d’Averno di Pozzuoli il primo concorso di bellezza per cani intitolato “Il cane più bello di Pozzuoli”. La manifestazione è organizzata dal “Supermercato di Kira” in collaborazione con “Animal Park”, centro di addestramento cinofilo e area relax che sorge sulle sponde del lago. Alla manifestazione saranno presenti diverse associazioni animaliste con cuccioli da adottare e operatori dell’Asl Napoli 2 Nord per l’applicazione gratuita di microchip ai cani padronali. Il concorso avrà inizio alle ore 9,30.

COME PARTECIPARE – Per iscrivere il proprio cane è necessario recarsi presso il “Supermercato di Kira” in via Campi Flegrei n.32 (tel.081/5262999-3664631502) entro e non oltre il 5 aprile. Il costo della partecipazione è pari a 3 euro e il ricavato sarà devoluto interamente alle associazioni che si occupano di assistenza e cura degli animali. Ai primi tre cani classificati andrà: al primo un buono acquisto da 75 euro, al secondo un buono acquisto da 50 euro e al terzo un bagno omaggio.