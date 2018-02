POZZUOLI – E’ prevista per mercoledì alle ore 12 l’inaugurazione del nuovo reparto di urologia dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La struttura, dotata di 15 posti letto, era attesa da circa dieci anni è stata realizzata in soli 8 mesi e sarà il centro urologico più tecnologicamente avanzato del Mezzogiorno. I nuovi locali collocati al 4° piano dell’edificio, infatti, sono attrezzati con tecnologie di ultima generazione ed ha al proprio interno uno “Stone Center” per il trattamento delle calcolosi. All’inaugurazione saranno presenti: il Presidente della Giunta Regionale della Campania on. Vincenzo De Luca; il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia; il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore. La giornata vedrà la partecipazione tra gli altri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord, Francesco Balivo e Virginia Scafarto.