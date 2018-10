POZZUOLI – 1928-2018: 90 anni di fondazione della Congregazione delle Piccole Missionarie Eucaristiche. Il 3 novembre del 1928 la giovane Ilia Corsaro (dal 2016 venerabile), fonda nel quartiere operaio di Bagnoli la Congregazione che oggi conta Case in tutta Italia e nel resto del mondo. Per ricordare l’evento la Congregazione e l’associazione Pmel organizzano una serie di eventi. Il primo evento si terrà lunedì 29 novembre (dalle ore 16,30) ed è dedicato all’educazione, visto che le suore dirigono diverse scuole come l’Istituto “Corsaro” di Bagnoli, la scuola “San Giuseppe” di Pozzuoli, l’istituto “Sacro Cuore” a Torre del Greco. Al convegno “Educare alla condivisione e al servizio per una cultura della vita” interverranno Donatella Abignente, docente di Teologia Morale alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sezione “San Luigi” di Napoli con un intervento dal titolo “Formare alla libera responsabilità verso il bene comune” e Italo Fiorin, docente di Didattica e pedagogia speciale alla Lumsa e direttore della scuola di Alta Formazione E.i.s. “Educare all’incontro e alla solidarietà” con un intervento dal titolo “Oltre l’aula. Fare dell’apprendimento un servizio e del servizio un apprendimento”.

L’EVENTO – Intervengono monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli e la Superiora Generale, madre Maddalena Attanasio. A seguire: durante l’evento saranno proiettati i video “90 anni di storia e di impegno missionario ed educativo” e “Testimonianza dalle missioni”. L’evento è patrocinato dal Comune di Pozzuoli. Il coffee break è offerto dall’Ipseoa “Petronio” di Pozzuoli. Diretta streaming a cura di Dialogos Comunicazione. Gli altri eventi in programma. Nella chiesa della Santa Croce di Bagnoli: mercoledì 31 ottobre, la “Notte dei santi” con l’adorazione Eucaristica notturna; venerdì 2 novembre celebrazione dei vespri solenni presieduti da monsignor Franco Bartolino; sabato 3 celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli; giovedì 22 novembre alle ore 19,30 lezione-concerto al Duomo di Pozzuoli: “La musica, l’infanzia, il racconto. Gli orizzonti pedagogici del pianoforte tra storia e narrazione” con il pianista Leonardo Acone, docente di letteratura per l’infanzia e di storia della scuola all’Università degli Studi di Salerno. Il Concerto è dedicato ai bambini del mondo ai quali è negata l’infanzia.