POZZUOLI – Un luogo dove i sogni diventano realtà. Apre a Pozzuoli “Mani di Fata”, una particolare bottega ideata da Stefania Baratto, giovane imprenditrice e artigiana per passione. Stefania si fa guidare da estro e professionalità per dare forma ai desideri, creando oggetti, abiti, bijoux, bomboniere e tantissimi altri oggetti, completamente personalizzati. E nella sua graziosa ed accogliente bottega insegna anche ad altri il metodo, attraverso laboratori fantasiosi e manuali, dedicati a tutte le età. Un hobby diventato lavoro che ha permesso a Stefania di inventarsi una strada professionale, iniziando come autodidatta.

LE CREAZIONI – Ed oggi i risultati si vedono in questo luogo incantato, tra decorazioni, stoffe pregiate, filati, perle, swarovski e tante creazioni. Come le bambole che sembrano avere vita, o le lampade decorate scrupolosamente a mano, o ancora le stoffe modellate sulla fantasia di chi entra in questo luogo magico. Tutti prodotti personalizzati ed autentici. Esclusivi e alla portata di tutti. Un posto dove vale la pena entrare anche soltanto per ammirare e farsi trasportare in un luogo di meraviglie e per far dare vita alle emozioni. “Mani di Fata-Bottega Creativa” è a Pozzuoli, al civico 24 di via Carmine.