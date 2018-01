POZZUOLI – Sono stati 109 gli arcieri che hanno partecipato alla prima edizione del Trofeo Puteoli Indoor. Sabato e domenica scorsa l’evento che si è svolto al PalaErrico di Pozzuoli. Il Trofeo nella categoria Arco Olimpico maschile è stato vinto dall’azzurro Antonio Vozza (Arcieri Campani Capua) e tra le donne Arianna Biancone (Arcieri di Santi stefano di Spigno Saturnia di Latina). Nel compound tra i maschi primeggia Fiore De Lucia che ha così consolidato la sua qualifica ai prossimi campionati italiani e tra le femmine Maria Maddalena Giuri entrambi degli Arcieri della Stella di Rotondi. Nell’arco nudo maschile Davide Montanino (Arcieri Campani Capua) e tra le femmine Serena Medoro (Arcieri don Bosco Napoli).

LA MANIFESTAZIONE – L’evento è stato organizzato dall’Asd Arco Puteoli attiva a Pozzuoli dal 2016 attraverso i suoi atleti già vanta titoli nazionali e regionali oltre a partecipazioni a molti campionati italiani, raccoglie giovani ed adulti che hanno scelto uno sport dal fascino indiscutibile e unisce attività sportiva ad attenzione alle emergenze educative giovanili; infatti è partner con la Parrocchia Sant’Artema di Monterusciello nel progetto “Noi al Centro”, unico progetto di oratorio della diocesi di Pozzuoli e dell’intera area Flegrea ad essere stato finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’iniziativa “Oratori presidi di valori”. Prossimi appuntamenti agonistici per l’arco Puteoli: diversi arcieri in lizza per la qualifica ai campionati italiani di febbraio e per quelli regionali di marzo; all’Oasi Monte Nuovo per il 18 marzo gara che si svilupperà lungo i sentieri boschivi dell’oasi. A settembre gara all’aperto per la seconda edizione del trofeo città di Pozzuoli che molto probabilmente si terrà a Cuma – città bassa, visto il successo della prima edizione del giugno 2017.La manifestazione è stata sponsorizzata da Decathlon Giugliano e patrocinata dal comune di Pozzuoli