NAPOLI – Gli agenti del commissariato di Polizia Montecalvario hanno arrestato un cittadino boliviano, 35 anni. I poliziotti, sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di ieri presso un ospedale cittadino dove era stato appena portato un giovane 15enne ferito alla gola con un coltello. Gli agenti hanno accertato che poco prima il minore, mentre si trovava con la propria madre a casa del cognato, in zona Montesanto, era stato ferito da quest’ultimo con un coltello. L’uomo nel mostrare il coltello al giovane, glielo aveva messo alla gola, fino a ferirlo con un profondo taglio. Il 35enne, anche lui in ospedale è stato arrestato e condotto a Poggioreale. Il minore è ricoverato in prognosi riservata.