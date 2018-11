MONTE DI PROCIDA – A Monte di Procida si fa squadra contro la violenza sulle donne. Domani pomeriggio alle 18, presso il “Pala Pippo Coppola”, sarà presentata alla città la prima squadra di basket femminile. L’iniziativa nasce in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. «Una vera e propria rappresentativa formata da giocatrici ed ex giocatrici del nostro territorio che gireranno l’intera Regione attraverso partite amichevoli per sensibilizzare questo tema non solo il 25 novembre – rende noto Monica Carannante – . Insieme a Teresa Romeo coach di questa rappresentativa, abbiamo messo in campo questo progetto perché crediamo fortemente che contro la violenza di genere tutti gli strumenti necessari siano utili. Una scelta importante per il riconoscimento di uno sport per tutte e tutti, capace di combattere gli stereotipi e sposare il valore della differenza».