BACOLI – Sta per ritornare, nel Centro Storico di Bacoli, la Sagra della Melanzana, dedicata ad uno degli ortaggi più amati da tutti. L’evento è organizzato dalle due associazioni di commercianti del Centro Storico, LiberaMente e Bacoli in Corso. Obiettivo dell’evento è quello di valorizzare la melanzana, legata a molte delle ricette tradizionali delle nostre zone. Chi, infatti, non ha mai assaggiato le melanzane indorate e fritte, le melanzane a funghetto, il boccaccio di melanzane sott’olio o la parmigiana?

LE SPECIALITA’ – Alla melanzana saranno dunque dedicati tanti piatti gustosi, che si potranno trovare nelle postazioni food preparate lungo il corso. Non mancheranno lo stand dedicato al classico Pere e musso, e postazioni con frutta, dolci, salumi e tanti altri prodotti locali. Tutto sarà accompagnato, inoltre, da musica, falanghina locale e divertimento. La Sagra della Melanzana dà appuntamento dal 27 al 29 luglio, a partire dalle ore 19.