BACOLI – Moto d’acqua nel territorio dei Campi Flegrei. Fly Motor Show è un’associazione che si occupa della promozione dell’attività amatoriale delle moto d’acqua, con corsi che riuniscono ragazzi dai 14 anni in su. Gli associati finora sono trenta, un numero che è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi mesi. Tra i componenti del team spiccano sette piloti che parteciperanno alle gare del Campionato Italiano di moto d’acqua e alla gara mondiale 2018, prevista nel litorale di Gallipoli. “Ragazzi dai 14 anni in su, che volano sulla cresta dell’onda in sella alle loro moto d’acqua, regalano costantemente grandi soddisfazioni. Non ci resta che sostenerli e fare il tifo per loro”, afferma uno degli associati. I corsi sono aperti anche agli adulti interessati ad intraprendere questa disciplina rispettando i più importanti standard di sicurezza.