BACOLI – Domenica 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Associazione Legambiente Volontariato Campi Flegrei organizzerà al Parco Monumentale di Baia, l’evento “Festa della Primavera”.

L’UOMO E LA NATURA- L’evento è stato realizzato con l’intento di riscoprire il profondo legame che c’è tra l’uomo e la natura promuovendo azioni sostenibili per l’ambiente, in particolar modo quello nel settore agricolo. Non a caso, la manifestazione, sarà solo un anteprima di “Festambiente Agricoltura”, altro evento importante a sfondo “verde” che seguirà varie tappe in Campania.

L’EVENTO- La “festa” inizierà alle ore 10:00 per poi terminare alle ore 20:00. In occasione di questa giornata speciale infatti, l’associazione, allestirà uno stand dove sarà possibile interagire e discutere su tematiche ambientali come l’economia circolare e i cambiamenti climatici legati al futuro dell’agricoltura. Inoltre vi sarà anche un vero e proprio percorso allestito da bancarelle di artigianato e prodotti tipici locali, focalizzati verso attività a basso impatto ambientale e lavorazioni tradizionali. Lungo il percorso, infine, troveranno spazio anche opere pittoriche e fotografiche a cura di Walter Rastelli, Sara Tiano e Zulema Scotto Lavina. Sulla locandina dell’evento sarà possibile seguire lo svolgimento dell’intera giornata.