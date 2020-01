PIANURA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Vicinale Angogna nell’abitazione di un uomo. I poliziotti, entrati nel garage pertinente all’immobile, hanno individuato in un vano nascosto una vera e propria serra in cui hanno sequestrato 70 piante di marjuana, 3 buste di plastica contenenti circa 430 grammi della stessa sostanza e numerose apparecchiature per la coltivazione delle piante quali lampade e luci per l’essiccazione. Bruno Alvino, 49enne napoletano, è stato arrestato.