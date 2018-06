MARANO – I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato Rinaldi Raffaele, 40 anni e Rusciano Stefano, 29 anni, il primo di Mugnano e l’altro del posto, entrambi già noti alle Forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso i due in casa Rinaldi in possesso di 6.319 pacchetti di sigarette di varie marche prive del talloncino del Monopolio di Stato e del peso complessivo di 130 kg. I due sono in attesa di rito direttissimo.